***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.03.2021 19:04
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
C.C.M. s.r.l.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
09 Temmuz 2020 tarihli KAP aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, proje büyüklüğü 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) olan North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesinin elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. arasında sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918883
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
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|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1281
|Açılış
|: 7,5100
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|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1398
|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,67
En Yüksek
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|: 1,38%
|| 5,77
|Açılış
|: 423,15
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
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424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6056
|7,6107
|% 1,68
|
|Euro
|9,0561
|9,0663
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,5418
|10,5946
|% 1,64
|
|Frank
|8,1779
|8,2272
|% 1,41
|
|Riyal
|2,0248
|2,0349
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|423
|424
|6,64
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,65
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