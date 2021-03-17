***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıC.C.M. s.r.l.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/07/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar09 Temmuz 2020 tarihli KAP aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, proje büyüklüğü 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) olan North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesinin elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. arasında sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918883BIST