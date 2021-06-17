Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.06.2021 17:04



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,5
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup, sözleşme görüşmelerine başlanacağı tarafımıza bildirilmiştir.
Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942854


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:581.390
Değişim :  -1,68% |  -23,78
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler17:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.387.223 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.324.521 % 9,96  
TKURU 139,20 5.936.446 % 9,95  
OZBAL 9,20 20.714.760 % 9,92  
ISKUR 387.000,00 387.000 % 9,91  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Dolar 8,7223 8,7246 % 0,06  
Euro 10,3437 10,3469 % -0,49  
Sterlin 12,0117 12,0719 % -0,78  
Frank 9,4158 9,4725 % -0,49  
Riyal 2,3186 2,3302 % 0,02  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 2,65  
Altın Gr. 498 498 1,09  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 26,01 26,03 0,10  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,03  
B. Petrol 73,56 73,56 0,46  
Seans Raporu 17:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru