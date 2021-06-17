***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.06.2021 17:04
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,5
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup, sözleşme görüşmelerine başlanacağı tarafımıza bildirilmiştir.
Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942854
BIST
17:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,78
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:588,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5810,3469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0506
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:58498,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 498,14
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:58
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.714.760
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.277.953
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|AVHOL
|6,40
|4.710.698
|% -6,02
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|EREGL
|17,92
|694.292.703
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,78
|548.388.971
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|367.796.871
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|IHLGM
|1,17
|99.986.767
|% -3,31
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7223
|8,7246
|% 0,06
|
|Euro
|10,3437
|10,3469
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,0117
|12,0719
|% -0,78
|
|Frank
|9,4158
|9,4725
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3186
|2,3302
|% 0,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,65
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında