***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%6Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,5İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar17.06.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, proje büyüklüğü 11.500.000 Türk Lirası olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi su işleme tesisi, arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, şirketimiz ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında ek sözleşme imzalanmıştır.16.04.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz proje büyüklüğü 76.500.000 Türk Lirası olan sözleşmeye ek olarak imzalanan yeni sözleşme ile birlikte TOGG Gemlik Kampüs projesinin toplam büyüklüğü 88.000.000 Türk Lirası' na yükselmiştir.Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945702BIST