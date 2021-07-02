***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.07.2021 15:01
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%6
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,5
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
17.06.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, proje büyüklüğü 11.500.000 Türk Lirası olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi su işleme tesisi, arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, şirketimiz ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında ek sözleşme imzalanmıştır.
16.04.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz proje büyüklüğü 76.500.000 Türk Lirası olan sözleşmeye ek olarak imzalanan yeni sözleşme ile birlikte TOGG Gemlik Kampüs projesinin toplam büyüklüğü 88.000.000 Türk Lirası' na yükselmiştir.
Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945702
BIST