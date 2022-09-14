***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2,4Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%1,5İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi, PD Workshop tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 48.950.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunduğu e posta aracılığıyla tarafımıza iletilmiş olup, devam eden sözleşme içeriğine ek iş olarak anlaşılmış ve imza aşamasına geçilmiştir.Projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063193BIST