***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.09.2022 18:30
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,4
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,5
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi, PD Workshop tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 48.950.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunduğu e posta aracılığıyla tarafımıza iletilmiş olup, devam eden sözleşme içeriğine ek iş olarak anlaşılmış ve imza aşamasına geçilmiştir.
Projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063193
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
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3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05980,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -15,53
|Açılış
|: 979,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
976,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2582
|18,2681
|% 0,21
|
|Euro
|18,2710
|18,2896
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9249
|21,0299
|% -0,29
|
|Frank
|18,9471
|19,0612
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8461
|4,8704
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-28,84
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-15,56
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.641
|6.725
|-67,00
|
|Yarım
|3.236
|3.287
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|-3,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında