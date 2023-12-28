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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.12.2023 18:38
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Shotton Mill Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu İngiltere'de mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin, İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. (projenin ana işvereni) tarafından ihale edilen Shotton Kağıt İşleme  Fabrikası Projesi Mekanik ve Elektrik işleri (MEP) ile ilgili birim fiyat teklifimiz  işveren tarafından uygun bulunmuş ve projeye ilişkin niyet mektubu (Letter of Intent- "LOI") imzalanarak tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu LOI tarafımızca da imza edilerek kabul edilmiştir.
Projenin iki aşamalı olarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
LOI'nin  imzalanmasıyla birlikte sözleşme görüşmelerine başlanması ve bu  görüşmelerin 2 ay içinde tamamlanması planlanmıştır. Bu süre, işveren opsiyonunda  en fazla 1 ay daha uzatılabilecektir. Birinci aşama LOI kapsamında  mobilizasyon ve proje çalışmalarına başlanacaktır. Sözleşmenin  taraflar arasında imzalanması halinde başlayacak ikinci aşamada öngörülen  inşaat süresi, LOI tarihinden itibaren toplamda 18 ay olacaktır. Taraflar  arasında mutabık kalınan proje bedeli 154.000.000 GBP (154 milyon İngiliz  Sterlini)'dir. Sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gerekli  açıklamalar yatırımcılarımıza ve kamuoyuna ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230287


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SNPAM 128,70 8.715.441 % 10,00  
BAYRK 16,94 38.642.765 % 10,00  
MEKAG 57,20 159.883.714 % 10,00  
KENT 473,00 2.710.584 % 10,00  
DYOBY 22,66 62.240.399 % 10,00  
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Paladyum 1.131,46 1.136,10 % 0,66  
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