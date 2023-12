***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıShotton Mill Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu İngiltere'de mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin, İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. (projenin ana işvereni) tarafından ihale edilen Shotton Kağıt İşleme Fabrikası Projesi Mekanik ve Elektrik işleri (MEP) ile ilgili birim fiyat teklifimiz işveren tarafından uygun bulunmuş ve projeye ilişkin niyet mektubu (Letter of Intent- "LOI") imzalanarak tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu LOI tarafımızca da imza edilerek kabul edilmiştir.Projenin iki aşamalı olarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır.LOI'nin imzalanmasıyla birlikte sözleşme görüşmelerine başlanması ve bu görüşmelerin 2 ay içinde tamamlanması planlanmıştır. Bu süre, işveren opsiyonunda en fazla 1 ay daha uzatılabilecektir. Birinci aşama LOI kapsamında mobilizasyon ve proje çalışmalarına başlanacaktır. Sözleşmenin taraflar arasında imzalanması halinde başlayacak ikinci aşamada öngörülen inşaat süresi, LOI tarihinden itibaren toplamda 18 ay olacaktır. Taraflar arasında mutabık kalınan proje bedeli 154.000.000 GBP (154 milyon İngiliz Sterlini)'dir. Sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yatırımcılarımıza ve kamuoyuna ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230287BIST