***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.03.2024 10:40
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Shotton Mill Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu İngiltere'de mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin, yine İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. (projenin sahibi) tarafından ihale edilen Kuzey Galler bölgesinde yer alan Shotton Kağıt İşleme Fabrikasının Mekanik ve Elektrik işleri (MEP) ile ilgili sözleşme görüşmelerimiz devam etmektedir.
28 Aralık 2023 tarihli KAP açıklamamız ile imzalandığı bildirilen niyet mektubu kapsamında (Letter of Intent- "LOI") İşveren ile sözleşme görüşmelerinin tamamlanabilmesi için 04.03.2024 tarihli açıklamamızda belirtilen 1 aylık süreye ilave olarak 2 haftalık süre uzatımı alınmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264124
BIST