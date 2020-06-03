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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

03.06.2020 17:13
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 29.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında  Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Aynur ZORER (Üye / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Çalışma Esasları
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.
Denetim Komitesi
Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Çalışma Esasları
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yönetim ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Çalışma Esasları
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848809


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