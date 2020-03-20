***ANELE* *ANELT* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***ANELE******ANELT******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ANELT Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANELT, ANELEİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 28766Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 20.03.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 02.04.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035 Hamiline İmtiyazlı Yönetim kurulu üye seçimi ve oy hakkı 1,47023B Grubu, ANELT, TREANEL00019 Hamiline Değil - 1,40939Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, ANELT, TREANEL00019 20.03.2020 0 0 495.109 697.801.674 10Ek AçıklamalarAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("ANELE") tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ANELT")'nin yönetim hakimiyetinin elde edilmesi sebebiyle ANELE tarafından, ANELT'nin 1 TL nominal değerli A grubu payı için 1,47023 TL'den, B grubu payı için 1,40939 TL'den olmak üzere 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formları KAP'ta, şirketlerin www.anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/ ve https://anelgroup.com/tr/anel-telekom-hakkinda/, pay alım teklifine aracılık eden https://hisse.infoyatirim.com/arastirmalar/pay-alim-teklifi internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 20 Mart 2020 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak, 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten İnfo Yatırım'ın 0212 324 84 26 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip takas@infoyatirim.com.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 319 26 00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 2 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu_A grubu.pdfEK: 3 ANELT Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfEK: 4 SPK Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831110BIST