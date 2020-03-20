GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE* *ANELT* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

20.03.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***ANELE******ANELT******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ANELT Pay Alım Teklifi Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANELT, ANELE
Düzeltme Nedeni Tutar bilgisi düzeltilmiştir.

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 28766
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 02.04.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035 Hamiline İmtiyazlı Yönetim kurulu üye seçimi ve oy hakkı 1,47023
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 Hamiline Değil - 1,40939

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 20.03.2020 0 0 495.109 697.801,674 10

Ek Açıklamalar
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("ANELE") tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ANELT")'nin yönetim hakimiyetinin elde edilmesi sebebiyle ANELE tarafından, ANELT'nin 1 TL nominal değerli A grubu payı için 1,47023 TL'den, B grubu payı için 1,40939 TL'den olmak üzere 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.
Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formları KAP'ta, şirketlerin www.anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/ ve https://anelgroup.com/tr/anel-telekom-hakkinda/, pay alım teklifine aracılık eden https://hisse.infoyatirim.com/arastirmalar/pay-alim-teklifi internet sitelerinde de yer almaktadır.
Pay alım teklifine aracılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 20 Mart 2020 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak, 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten İnfo Yatırım'ın 0212 324 84 26 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip takas@infoyatirim.com.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 319 26 00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.
Saygılarımızla,


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 2 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu_A grubu.pdf
EK: 3 ANELT Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 4 SPK Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831125


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0585.796
Değişim :  0,70% |  600,40
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
85.005
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 13,20 101.701.472 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6537 7,6921 % 2,13  
Frank 6,6150 6,6549 % 0,06  
Riyal 1,7385 1,7472 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.487 1.487 15,19  
Altın Gr. 313 313 2,96  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,58 0,45  
Gümüş Gr. 2,62 2,63 0,08  
B. Petrol 28,48 28,48 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru