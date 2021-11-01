***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.11.2021 09:31
***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/11/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973325
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
0
En Düşük
0
12:359,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0531
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5220
12:3511,0396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0743
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0265
12:35547,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,27
|Açılış
|: 548,14
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
547,31
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ANELE
|2,67
|8.400.128
|% 19,46
|
|MERCN
|10,49
|7.939.088
|% 1,29
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5453
|9,5530
|% -0,38
|
|Euro
|11,0346
|11,0490
|% -0,58
|
|Sterlin
|13,0356
|13,1010
|% -0,33
|
|Frank
|10,3880
|10,4506
|% -0,38
|
|Riyal
|2,5414
|2,5542
|% -0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,27
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,31
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında