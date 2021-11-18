***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.11.2021 09:21
***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 181.109,903 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 19.11.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978407
BIST
09:551.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.710
En Düşük
1.710
09:5510,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1115
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
09:5512,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1367
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
09:55641,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 4,15
|Açılış
|: 641,86
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7332
|10,7442
|% 1,05
|
|Euro
|12,1606
|12,1803
|% 1,14
|
|Sterlin
|14,3968
|14,4690
|% 0,73
|
|Frank
|11,4767
|11,5458
|% 0,63
|
|Riyal
|2,8454
|2,8597
|% 0,76
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-3,05
|
|Altın Gr.
|639
|639
|1,50
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,57
|8,58
|0,01
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-0,42
|