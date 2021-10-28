***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
28.10.2021 12:49
***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
ANEL ELEKTRIK
Referans Fiyat
0,41
Referans Alınacak Tarih
01/11/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973169
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1514
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1401
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1672
En Düşük
11,0056
12:35556,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,87
|Açılış
|: 556,83
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6283
|9,6315
|% 1,60
|
|Euro
|11,1575
|11,1672
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,1906
|13,2567
|% 1,54
|
|Frank
|10,4326
|10,4954
|% 1,40
|
|Riyal
|2,5582
|2,5711
|% 1,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|1,78
|
|Altın Gr.
|556
|557
|8,60
|
|Cumhuriyet
|3.647
|3.702
|43,00
|
|Tam
|3.634
|3.725
|44,17
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|21,37
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,12
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,79
|