***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:54
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818024
BIST
16:44118.148
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -2.867,60
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:446,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:446,5865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:44304,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,72
|Açılış
|: 304,44
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.018.203
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.404.004
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,81
|48.814.077
|% 11,48
|
|DESA
|5,66
|45.127.115
|% 10,12
|
|TSPOR
|3,49
|810.630.107
|% 10,09
|
|LINK
|28,00
|3.581.932
|% -15,92
|
|DOKTA
|46,58
|60.182.369
|% -14,45
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,94
|9.151.979
|% -11,16
|
|BURVA
|14,50
|145.174
|% -11,04
|
|THYAO
|14,04
|1.807.475.680
|% -2,97
|
|TSPOR
|3,49
|810.630.107
|% 10,09
|
|PETKM
|3,97
|549.434.150
|% -3,41
|
|ASELS
|23,94
|510.220.760
|% -2,13
|
|KRDMD
|2,83
|478.703.810
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,25
|363.173.580
|% 1,63
|
|TSPOR
|3,49
|810.630.107
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,64
|350.144.333
|% -2,38
|
|ODAS
|2,12
|363.583.490
|% -4,93
|
|KRDMD
|2,83
|478.703.810
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7648
|7,8037
|% 0,46
|
|Frank
|6,1344
|6,1713
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,56
|
|Altın Gr.
|304
|305
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.057
|6,20
|
|Yarım
|970
|995
|3,00
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:00DOKTA
Yüzde -14.01 oranında düşüşle 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 511 adet işlem
-
16:59DGGYO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 836 adet işlem
-
16:58YAYLA
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 075, 050 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3376, 15 kaybederek (% -2.33 ) 141, 472
-
16:57XU100
Endeks 118, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 35 altında . İşlem hacmi 11, 997.00 milyon TL de