***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 14:30
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844086
BIST
15:0598.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 225,67
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:057,0774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:057,6660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:05387,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 387,78
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.601.628
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.135.430
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.506.991
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.109.844
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|65.104.956
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,83
|12.192.190
|% -8,12
|
|SEYKM
|12,07
|51.213.325
|% -5,78
|
|QNBFL
|109,50
|23.691.937
|% -5,77
|
|ISFIN
|3,90
|564.806.118
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,36
|488.746.074
|% -2,88
|
|MGROS
|30,92
|375.533.243
|% 4,25
|
|GARAN
|7,81
|372.254.540
|% -0,64
|
|ECILC
|4,85
|358.413.260
|% 8,02
|
|KRDMD
|2,36
|488.746.074
|% -2,88
|
|IHLGM
|1,15
|196.083.410
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|564.806.118
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|149.257.645
|% 1,91
|
|ECILC
|4,85
|358.413.260
|% 8,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6874
|8,7309
|% -0,87
|
|Frank
|7,2531
|7,2968
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8786
|1,8880
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,54
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.545
|-24,40
|
|Tam
|2.568
|2.611
|-25,00
|
|Yarım
|1.253
|1.276
|-12,20
|
|Çeyrek
|625
|638
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-0,91
|