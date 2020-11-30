***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:24
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890558
BIST
17:401.288
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -40,74
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.288
17:407,8128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:409,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:40444,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,32
|Açılış
|: 444,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SELEC
|12,54
|187.658.943
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.265.326
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.467.496
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|109.893.623
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.827.063
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.105.039
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.491.388
|% -9,86
|
|ALCAR
|213,30
|76.494.273
|% -9,62
|
|EKGYO
|2,18
|2.238.339.823
|% 0,46
|
|GARAN
|8,88
|2.143.770.423
|% -3,27
|
|PETKM
|4,24
|1.649.684.030
|% 0,24
|
|ECILC
|7,30
|1.136.020.933
|% 5,49
|
|THYAO
|11,51
|1.045.791.019
|% -3,52
|
|EKGYO
|2,18
|2.238.339.823
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|1.649.684.030
|% 0,24
|
|TSKB
|2,24
|662.917.996
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,88
|848.188.728
|% -3,68
|
|TEKTU
|2,04
|601.852.244
|% 2,51
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8057
|7,8128
|% -0,01
|
|Euro
|9,3597
|9,3746
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,3892
|10,4413
|% 0,31
|
|Frank
|8,5923
|8,6440
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0738
|2,0842
|% -0,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-15,58
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,22
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,56
|5,56
|-0,14
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-0,44
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52GOLTS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 438 adet işlem
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17:50BEYAZ
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 310 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 28 kaybederek (% -2.78 ) 1, 166
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, BAYRK, SELEC, BASCM, MPARK, EUYO, SAFKR, RODRG, SNKRN, EUKYO
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, CASA, QNBFL, BRKO, QNBFB, KERVN