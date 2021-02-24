***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912066
BIST
11:531.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
11:537,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0619
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1692
En Düşük
7,0712
11:538,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7248
En Düşük
8,5921
11:53413,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,39
|Açılış
|: 413,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler11:51
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,56
|11.784.062
|% 9,21
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|39,18
|1.102.994.780
|% 7,87
|
|KOZAL
|136,70
|829.483.301
|% 2,47
|
|ASELS
|17,70
|792.003.327
|% 3,63
|
|PETKM
|5,31
|678.191.670
|% -2,21
|
|GUBRF
|83,50
|542.541.730
|% 1,52
|
|IHLAS
|0,93
|129.010.859
|% -6,06
|
|PETKM
|5,31
|678.191.670
|% -2,21
|
|SKBNK
|1,42
|147.541.545
|% -0,70
|
|TSKB
|1,80
|176.259.627
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|376.467.997
|% 2,26
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1454
|7,1493
|% 0,62
|
|Euro
|8,6947
|8,7025
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,0715
|10,1220
|% 0,72
|
|Frank
|7,8171
|7,8642
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8939
|1,9034
|% 0,25
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,56
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|64,37
|64,37
|-0,11
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Seans Raporu
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