***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:44
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928383
BIST
12:561.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:568,0341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:569,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0439
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:56451,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,58
|Açılış
|: 451,91
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:56
|QUAGR
|26,48
|12.170.023
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.177.755
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,25
|2.788.200
|% 8,17
|
|EUKYO
|4,59
|1.645.123
|% 6,99
|
|BNTAS
|6,64
|76.054.638
|% 6,92
|
|TUREX
|17,38
|491.012.215
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.359.353
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.294.380
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.434.382
|% -9,94
|
|GARAN
|7,41
|2.958.214.723
|% 6,01
|
|SASA
|47,52
|813.298.357
|% 2,11
|
|EREGL
|18,16
|742.166.375
|% 3,65
|
|KRDMD
|7,68
|578.109.117
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,22
|519.980.694
|% 3,26
|
|GARAN
|7,41
|2.958.214.723
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,22
|519.980.694
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.830.447
|% 2,26
|
|ODAS
|3,66
|282.458.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|7,68
|578.109.117
|% 3,78
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0300
|8,0341
|% -0,45
|
|Euro
|9,6295
|9,6387
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0608
|11,1163
|% -0,15
|
|Frank
|8,6832
|8,7355
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1379
|2,1487
|% -0,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,13
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-6,87
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,32
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,28
|