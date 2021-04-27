***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 16:15
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931317
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0769
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,72
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BAYRK
|12,54
|34.301.486
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.786.910
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|MERIT
|203,70
|365.845
|% 9,99
|
|ISBIR
|7.477,00
|3.916.629
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.822
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.460.391
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|2.574.319
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,32
|1.461.860.452
|% 4,28
|
|EREGL
|19,43
|1.326.526.366
|% 0,57
|
|THYAO
|11,94
|1.126.387.736
|% 1,79
|
|GARAN
|7,14
|884.528.774
|% 0,00
|
|GWIND
|5,27
|816.720.473
|% -6,23
|
|YKBNK
|2,09
|318.889.267
|% -0,48
|
|GWIND
|5,27
|816.720.473
|% -6,23
|
|GARAN
|7,14
|884.528.774
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|135.429.844
|% -0,82
|
|PETKM
|6,52
|647.019.603
|% 0,31
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2136
|% -0,69
|
|Euro
|9,9184
|9,9313
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,3930
|11,4501
|% -0,62
|
|Frank
|8,9593
|9,0132
|% -0,57
|
|Riyal
|2,1834
|2,1943
|% -0,71
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,08
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,55
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Seans Raporu
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