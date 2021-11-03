***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974255
BIST
14:161.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:169,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0786
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:1611,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1037
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:16555,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,13
|Açılış
|: 555,18
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:16
|IHAAS
|5,06
|27.352.225
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.446.295
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|78.641.586
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.633.461
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,36
|161.025.426
|% 8,46
|
|CANTE
|12,92
|98.474.027
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.131.567
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|66.624.476
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.676.679
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.127.631
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|2.890.462.478
|% 0,20
|
|THYAO
|15,43
|1.390.481.801
|% -0,39
|
|SISE
|8,75
|956.575.356
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,10
|865.209.582
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,80
|777.287.565
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,96
|663.005.040
|% -3,45
|
|GARAN
|10,18
|2.890.462.478
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,80
|777.287.565
|% -1,06
|
|TSKB
|1,38
|261.674.039
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,10
|865.209.582
|% -5,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6769
|9,6810
|% 0,82
|
|Euro
|11,2129
|11,2270
|% 0,93
|
|Sterlin
|13,1501
|13,2161
|% 0,88
|
|Frank
|10,5828
|10,6465
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5724
|2,5853
|% 0,79
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,02
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|39,87
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,28
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,64
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,80
|