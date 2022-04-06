***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 17:59
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016627
BIST
17:522.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -9,85
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:5214,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0351
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7481
En Düşük
14,7016
17:5216,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0504
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:52912,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,31
|Açılış
|: 912,26
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONKA
|15,09
|146.643.574
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|59.016.175
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.581
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.963.060
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.589
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.525.705
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,54
|29.289.568
|% -8,32
|
|LIDER
|17,46
|296.336.834
|% -6,38
|
|CEOEM
|11,17
|61.304.977
|% -5,98
|
|DZGYO
|2,40
|33.978.370
|% -5,51
|
|THYAO
|34,64
|4.395.727.301
|% 0,41
|
|PETKM
|9,95
|2.358.687.276
|% 2,05
|
|GARAN
|12,44
|1.960.687.579
|% -0,40
|
|ASELS
|25,64
|1.781.356.638
|% -1,46
|
|KRDMD
|15,55
|1.652.169.931
|% -1,64
|
|ODAS
|2,05
|1.267.747.938
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|802.678.233
|% -0,77
|
|KARSN
|5,80
|1.383.640.788
|% 2,47
|
|PETKM
|9,95
|2.358.687.276
|% 2,05
|
|YKBNK
|4,17
|952.968.969
|% -0,95
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7389
|14,7407
|% 0,19
|
|Euro
|16,0983
|16,1080
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,2204
|19,3168
|% 0,13
|
|Frank
|15,7248
|15,8195
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9172
|3,9369
|% 0,06
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,97
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,49
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de