***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 11:41
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040260
BIST
12:092.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,53
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0916,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0917,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 17,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:09973,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 973,57
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YGGYO
|22,90
|1.627.392
|% 9,99
|
|RTALB
|7,31
|70.996.656
|% 7,66
|
|BMSCH
|10,61
|69.280.417
|% 7,17
|
|PEGYO
|1,85
|19.904.737
|% 6,94
|
|ISGYO
|13,76
|116.685.194
|% 5,85
|
|LIDFA
|11,34
|19.704.503
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.311.819
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,30
|15.651.274
|% -6,47
|
|THYAO
|45,92
|1.666.179.602
|% -0,56
|
|SISE
|21,38
|1.446.405.921
|% 3,38
|
|EREGL
|26,58
|513.920.295
|% 0,15
|
|KRDMD
|11,03
|474.271.275
|% -1,16
|
|SAHOL
|19,05
|398.768.990
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,64
|346.411.863
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|364.225.825
|% 0,23
|
|ODAS
|2,86
|215.775.391
|% -1,38
|
|TSKB
|1,93
|135.825.800
|% -4,46
|
|SISE
|21,38
|1.446.405.921
|% 3,38
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6702
|16,6837
|% 0,27
|
|Euro
|17,3984
|17,4248
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,1768
|20,2780
|% 0,30
|
|Frank
|17,3681
|17,4727
|% 0,04
|
|Riyal
|4,4306
|4,4528
|% 0,17
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-4,22
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.584
|-57,00
|
|Yarım
|3.179
|3.219
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,04
|