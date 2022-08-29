***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:54
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058804
BIST
10:483.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,80
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.124
10:4818,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:4818,0822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:481.006,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,59
|Açılış
|: 1.006,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:48
|HKTM
|23,56
|58.396.688
|% 9,99
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|34.901.592
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|5.544.742
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,65
|586.260
|% 9,50
|
|PAMEL
|130,50
|3.290.570
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.169.345
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.566.802
|% -9,94
|
|MARTI
|2,90
|30.006.530
|% -8,81
|
|THYAO
|69,75
|1.531.949.293
|% 0,07
|
|PETKM
|13,69
|1.463.140.122
|% 4,50
|
|YKBNK
|6,97
|1.040.361.618
|% -0,43
|
|VAKBN
|6,47
|814.070.319
|% 6,94
|
|HALKB
|7,48
|802.071.908
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,97
|1.040.361.618
|% -0,43
|
|VAKBN
|6,47
|814.070.319
|% 6,94
|
|EKGYO
|3,96
|498.887.651
|% 0,00
|
|HALKB
|7,48
|802.071.908
|% 4,91
|
|PETKM
|13,69
|1.463.140.122
|% 4,50
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1844
|18,1902
|% 0,14
|
|Euro
|18,0783
|18,0822
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1567
|21,2628
|% -0,49
|
|Frank
|18,6851
|18,7976
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,51
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-9,21
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.756
|6.814
|-117,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,11
|