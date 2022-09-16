***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 10:35
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063513
BIST
10:243.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -12,50
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2418,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2418,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:24976,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,49
|Açılış
|: 976,37
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:22
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.116.732
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|21.749.886
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,48
|2.164.956
|% 8,41
|
|NTHOL
|10,73
|7.061.134
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|26.910.329
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|68.035.105
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|25.863.356
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.321.482
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,51
|762.602.439
|% -7,10
|
|ASELS
|34,44
|698.545.192
|% 1,71
|
|AKBNK
|12,10
|673.831.926
|% -5,32
|
|YKBNK
|6,82
|596.386.453
|% -3,67
|
|THYAO
|74,65
|483.695.152
|% 0,67
|
|ISCTR
|8,51
|762.602.439
|% -7,10
|
|YKBNK
|6,82
|596.386.453
|% -3,67
|
|EKGYO
|4,04
|267.213.639
|% 1,51
|
|AKBNK
|12,10
|673.831.926
|% -5,32
|
|ZOREN
|3,23
|146.438.868
|% 2,22
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2686
|18,2740
|% 0,05
|
|Euro
|18,2530
|18,2641
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,8041
|20,9085
|% -0,41
|
|Frank
|18,9010
|19,0148
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8476
|4,8719
|% -0,03
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,51
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.704
|-8,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|0,81
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:37GARAN
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 998, 931 adet işlem
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10:36NTHOL
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 676 adet işlem
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10:35AKBNK
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 529, 516 adet işlem
-
10:34AKBNK
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 939, 085 adet işlem
-
10:33XU100
Endeks 3, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 7, 011.00 milyon TL de