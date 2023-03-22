***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2023 12:07
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126957
BIST
13:454.967
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 60,72
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.979
En Düşük
4.891
13:4519,0469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 19,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
13:4520,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0797
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
13:451.188,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.188,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler13:45
|YAPRK
|45,76
|9.326.573
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.130.547
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|4.275.570
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.316.979
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,90
|8.615.195
|% 9,95
|
|SEKUR
|18,12
|20.489.550
|% -7,31
|
|BRKO
|4,48
|725.044
|% -7,25
|
|FENER
|61,10
|309.572.159
|% -4,53
|
|BALAT
|15,31
|575.243
|% -4,31
|
|AKMGY
|80,80
|5.086.022
|% -4,09
|
|ASTOR
|67,35
|3.840.050.043
|% 6,90
|
|GOKNR
|25,48
|2.084.988.260
|% 3,16
|
|THYAO
|125,10
|1.533.416.732
|% 0,97
|
|ISCTR
|13,76
|1.267.371.975
|% 0,88
|
|TUPRS
|544,00
|1.086.843.598
|% 2,43
|
|EKGYO
|6,73
|690.955.322
|% 2,28
|
|ISCTR
|13,76
|1.267.371.975
|% 0,88
|
|GOKNR
|25,48
|2.084.988.260
|% 3,16
|
|YKBNK
|10,39
|783.582.364
|% 0,97
|
|ASTOR
|67,35
|3.840.050.043
|% 6,90
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0367
|19,0469
|% 0,14
|
|Euro
|20,5592
|20,5727
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,3263
|23,4432
|% 0,64
|
|Frank
|20,5590
|20,6829
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0536
|5,0789
|% 0,07
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.189
|1.189
|1,55
|
|Cumhuriyet
|8.033
|8.154
|-30,00
|
|Tam
|8.044
|8.124
|0,00
|
|Yarım
|3.943
|3.975
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,72
|0,01
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-0,21
|