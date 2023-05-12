***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 16:24
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150916
BIST
16:314.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 21,46
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3119,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0771
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3121,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2236
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:311.273,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.273,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.893.248
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,15
|13.973.143
|% 9,55
|
|ELITE
|12,37
|24.448.859
|% 8,41
|
|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.394.941
|% -9,76
|
|ULAS
|14,73
|8.775.258
|% -9,52
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,51
|25.906.568
|% -7,30
|
|ISCTR
|14,62
|6.812.603.233
|% 3,69
|
|KCHOL
|99,90
|4.531.785.865
|% 3,42
|
|THYAO
|134,30
|4.300.101.056
|% -1,47
|
|YKBNK
|12,13
|3.158.333.969
|% 5,20
|
|AKBNK
|19,71
|2.972.299.121
|% 6,60
|
|ISCTR
|14,62
|6.812.603.233
|% 3,69
|
|YKBNK
|12,13
|3.158.333.969
|% 5,20
|
|EKGYO
|5,92
|1.320.671.723
|% -0,17
|
|AKBNK
|19,71
|2.972.299.121
|% 6,60
|
|SKBNK
|2,43
|344.230.350
|% -0,41
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5994
|19,6295
|% 0,42
|
|Euro
|21,4405
|21,4563
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,4857
|24,6084
|% 0,42
|
|Frank
|21,8491
|21,9807
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2172
|5,2434
|% 0,40
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|1,39
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|8,82
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.579
|9.864
|91,92
|
|Yarım
|4.747
|4.930
|66,00
|
|Çeyrek
|2.366
|2.450
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|0,03
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,45
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44CCOLA
Yüzde 7.12 oranında artışla 291.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 007 adet işlem
-
16:43UNLU
Yüzde 4.80 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 657 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ENKAI
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 01 artarak (% 0.69 ) 4, 407
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, OZRDN, AVHOL