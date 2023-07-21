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***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

21.07.2023 10:16
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174051


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SMRTG 115,60 662.647.715 % 9,99  
MARKA 16,74 28.353.252 % 9,99  
MMCAS 7,79 307.791 % 9,41  
YEOTK 144,40 346.027.333 % 9,39  
OYAYO 30,60 19.286.294 % 9,29  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 26,9021 26,9664 % 0,82  
Euro 29,9830 29,9943 % 0,49  
Sterlin 34,5630 34,7363 % 0,68  
Frank 30,9577 31,1442 % 0,67  
Riyal 7,1587 7,1946 % 0,66  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.964 -6,10  
Altın Gr. 1.701 1.702 7,06  
Cumhuriyet 11.493 11.666 -14,00  
Tam 11.150 11.291 -18,00  
Yarım 5.575 5.672 -8,00  
Çeyrek 2.787 2.836 -4,00  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 -0,01  
Gümüş Gr. 21,42 21,45 0,14  
B. Petrol 80,44 80,44 0,82  
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