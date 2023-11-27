***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2023 17:04
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220243
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0702
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9288
En Düşük
28,8129
18:0531,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0227
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.868,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|85,80
|224.301.718
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.355.390
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.668.952
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.366.135
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|797.300.795
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.497.767
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|100.990.462
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|4.686.599
|% -9,99
|
|QNBFL
|901,00
|7.748.286
|% -9,67
|
|LINK
|208,10
|53.075.161
|% -8,69
|
|THYAO
|260,00
|10.075.012.642
|% 0,10
|
|YKBNK
|19,03
|4.474.927.254
|% 6,79
|
|TUPRS
|155,90
|3.848.278.811
|% 3,59
|
|SASA
|46,66
|3.571.465.163
|% 5,76
|
|MIATK
|40,40
|2.631.699.282
|% -7,68
|
|ZOREN
|5,31
|2.461.643.111
|% 6,63
|
|YKBNK
|19,03
|4.474.927.254
|% 6,79
|
|EKGYO
|7,57
|1.357.176.971
|% 3,42
|
|PETKM
|22,26
|2.131.756.718
|% 1,55
|
|VAKBN
|15,16
|1.428.149.118
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8965
|28,9108
|% 0,18
|
|Euro
|31,6223
|31,6321
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3762
|36,5586
|% 0,25
|
|Frank
|32,6854
|32,8823
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6852
|7,7238
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|921,56
|923,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,19
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,96
|79,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,77
|2.012,06
|% 0,66
|