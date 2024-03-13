***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:46
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258368
BIST
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11:478.970
En Düşük
|Değişim
|: -1,09%
|| -98,95
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4732,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4735,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0738
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:472.228,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ARTMS
|54,25
|75.011.746
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.157.818
|% 10,00
|
|ALVES
|50,25
|460.928.276
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.105.280
|% 9,91
|
|SODSN
|204,00
|2.596.104
|% 9,38
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|FONET
|31,98
|719.311.202
|% -8,63
|
|IZINV
|54,25
|21.826.722
|% -7,89
|
|ICUGS
|13,52
|3.950.527
|% -7,52
|
|CEOEM
|20,80
|20.625.755
|% -6,73
|
|OBAMS
|48,32
|1.121.444.451
|% 1,73
|
|BINHO
|590,00
|1.101.915.701
|% 4,89
|
|ASTOR
|108,10
|802.232.614
|% 0,37
|
|MIATK
|69,55
|763.438.341
|% -3,80
|
|LMKDC
|32,28
|729.436.098
|% 7,31
|
|LMKDC
|32,28
|729.436.098
|% 7,31
|
|OBAMS
|48,32
|1.121.444.451
|% 1,73
|
|FONET
|31,98
|719.311.202
|% -8,63
|
|IMASM
|17,98
|268.317.218
|% -3,80
|
|BORSK
|40,56
|508.344.717
|% 3,21
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0868
|32,0920
|% 0,12
|
|Euro
|35,0818
|35,1236
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4960
|41,7040
|% -0,75
|
|Frank
|36,9171
|37,1021
|% -0,90
|
|Riyal
|8,6438
|8,6872
|% -0,79
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,05
|932,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,77
|1.060,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,87
|2.159,19
|% 0,66
|