***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 12:44
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265005
BIST
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15:539.129
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -13,86
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5331,9560
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,4424
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5334,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,4915
|Açılış
|: 34,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:532.312,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -14,93
|Açılış
|: 2.312,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:53
|AKENR
|13,97
|1.002.256.172
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|51.810.996
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.540.303
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.261.257
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|637.772.282
|% -9,98
|
|THYAO
|301,00
|8.546.053.786
|% 1,09
|
|ISCTR
|11,38
|4.963.370.113
|% 2,51
|
|YKBNK
|28,00
|3.598.312.206
|% 2,41
|
|TUPRS
|177,90
|3.088.184.971
|% 0,51
|
|KCHOL
|204,90
|2.516.449.248
|% 2,86
|
|ISCTR
|11,38
|4.963.370.113
|% 2,51
|
|ZOREN
|5,93
|1.643.256.838
|% -0,34
|
|EKGYO
|9,33
|2.368.755.065
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,00
|3.598.312.206
|% 2,41
|
|PETKM
|19,17
|1.503.253.229
|% -3,33
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9452
|31,9560
|% -1,37
|
|Euro
|34,4667
|34,5455
|% -1,40
|
|Sterlin
|39,9446
|40,1448
|% -3,67
|
|Frank
|35,0979
|35,2739
|% -3,63
|
|Riyal
|8,4448
|8,4872
|% -3,51
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:53
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