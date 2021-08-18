***ANELE* *DAGI* *TRCAS* *GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
18.08.2021 11:00
***ANELE******DAGI******TRCAS******GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ANELE, DAGI, GRNYO, TRCAS
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHÜT VE TICARET A.S. TREAEPT00017 ANELE E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. TREDAGI00011 DAGI E 3.201.888,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGRNYO91Q5 GRNYO E 0,478 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TURCAS PETROL A.S. TRATRCAS92E6 TRCAS E 100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958917
BIST
16:231.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:238,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0755
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:239,9822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:23489,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,18
|Açılış
|: 489,83
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:23
|DMSAS
|8,04
|113.123.588
|% 17,03
|
|PENTA
|88,80
|15.418.905
|% 14,88
|
|DOBUR
|23,32
|2.649.119
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,60
|91.363.047
|% 12,78
|
|ESCAR
|20,22
|85.999.732
|% 10,67
|
|VAKKO
|10,51
|37.200.522
|% -7,73
|
|BRYAT
|386,10
|101.796.805
|% -7,08
|
|ALKIM
|15,56
|112.020.316
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,27
|669.906.247
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,75
|509.272.458
|% -3,61
|
|THYAO
|12,23
|467.633.378
|% -0,16
|
|SISE
|8,72
|461.793.166
|% 1,16
|
|EREGL
|18,61
|427.155.394
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.540.315
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|148.833.683
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|217.222.622
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|669.906.247
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,75
|509.272.458
|% -3,61
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5200
|8,5235
|% 0,89
|
|Euro
|9,9759
|9,9822
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6112
|11,6694
|% 0,21
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2641
|2,2754
|% 0,79
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|0,38
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,62
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|20,17
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|9,75
|
|Çeyrek
|785
|803
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34BTCIM
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 876 adet işlem
-
16:32DARDL
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 702, 092 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 2 kaybederek (% -0.72 ) 1, 551
-
16:31XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 8, 729.00 milyon TL de
-
16:29ALKIM
Yüzde -7.71 oranında düşüşle 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 106 adet işlem