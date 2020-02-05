***ANELE* *DYOBY* *MRGYO* *AKMGY* *ODAS* *AVGYO* *SANEL* *IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.02.2020 09:16
***ANELE******DYOBY******MRGYO******AKMGY******ODAS******AVGYO******SANEL******IZTAR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMGY, ANELE, DYOBY, IZTAR, AVGYO, MRGYO, ODAS, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817100
BIST
11:43122.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 522,83
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.851
En Düşük
122.125
11:435,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9886
En Düşük
5,9733
11:436,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
11:43299,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 299,07
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|3.118.360
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,54
|14.986.849
|% 13,03
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,12
|25.711.332
|% 9,84
|
|TEKTU
|1,79
|331.530.918
|% 9,82
|
|DOKTA
|75,30
|6.358.319
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|EMKEL
|2,10
|10.142.946
|% -7,08
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|ISFIN
|4,58
|407.247.336
|% 3,39
|
|TEKTU
|1,79
|331.530.918
|% 9,82
|
|THYAO
|14,47
|321.265.162
|% 0,56
|
|ODAS
|2,26
|171.644.917
|% 3,67
|
|ASELS
|24,78
|152.415.803
|% 0,81
|
|TEKTU
|1,79
|331.530.918
|% 9,82
|
|IHLAS
|0,94
|109.823.817
|% 4,44
|
|ISFIN
|4,58
|407.247.336
|% 3,39
|
|IEYHO
|0,76
|65.056.713
|% 5,56
|
|IHLGM
|1,24
|104.387.370
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7744
|7,8134
|% 0,06
|
|Frank
|6,1396
|6,1765
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5892
|1,5972
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|0,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,21
|54,21
|0,25
|
Seans Raporu
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 457, 17 artarak (% 0.31 ) 147, 246
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11:52HURGZ
Yüzde 7.56 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 827 adet işlem
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11:51TEKTU
Yüzde 9.82 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 374, 809 adet işlem