***ANELE* *ETILR* *HDFGS* *METUR* *OZGYO* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.05.2021 09:14
***ANELE******ETILR******HDFGS******METUR******OZGYO******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, ALMAD, ETILR, HDFGS, METUR, OZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937629
BIST
10:281.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
10:288,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4155
En Düşük
8,3771
10:2810,3059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0551
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,3202
En Düşük
10,2454
10:28508,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,49
|Açılış
|: 509,61
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TRILC
|47,18
|123.841.278
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|591.386
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|TUCLK
|9,12
|17.926.327
|% 7,55
|
|BASCM
|15,00
|204.420
|% 5,12
|
|KUTPO
|55,00
|2.890.800
|% -9,98
|
|SONME
|37,84
|1.142.021
|% -9,86
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|DERHL
|7,42
|4.782.083
|% -8,62
|
|BJKAS
|6,47
|10.247.527
|% -6,77
|
|GARAN
|8,15
|269.077.133
|% 0,87
|
|EREGL
|18,97
|167.699.376
|% -1,35
|
|TRILC
|47,18
|123.841.278
|% 9,98
|
|KOZAL
|129,40
|98.298.492
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,01
|98.043.971
|% -0,25
|
|GARAN
|8,15
|269.077.133
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,99
|38.998.529
|% 0,51
|
|KARSN
|4,95
|86.074.864
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,18
|27.437.146
|% 0,93
|
|KRDMD
|8,01
|98.043.971
|% -0,25
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4006
|8,4032
|% 0,17
|
|Euro
|10,2979
|10,3091
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,8866
|11,9462
|% 0,39
|
|Frank
|9,3500
|9,4063
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% 0,08
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|5,41
|
|Altın Gr.
|508
|509
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-0,11
|