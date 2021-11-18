***ANELE* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 11:43
***ANELE******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 18 – 19 Kasım 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 181.109,903 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978447
BIST
14:281.722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.723
En Düşük
1.701
14:2810,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1949
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:2812,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2571
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:28649,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 11,74
|Açılış
|: 648,77
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.348.846
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.576.486
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,97
|74.495.803
|% 8,61
|
|GMTAS
|2,36
|7.681.572
|% -9,58
|
|BASGZ
|15,81
|455.670.414
|% -8,24
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,02
|1.915.975.165
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,48
|1.375.272.677
|% 3,26
|
|PETKM
|7,75
|1.264.293.062
|% 0,52
|
|SISE
|10,70
|858.770.082
|% 2,69
|
|AKBNK
|7,13
|707.984.165
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,48
|1.375.272.677
|% 3,26
|
|PETKM
|7,75
|1.264.293.062
|% 0,52
|
|GARAN
|12,02
|1.915.975.165
|% 1,01
|
|ADESE
|1,07
|155.677.623
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|308.810.845
|% -0,92
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8151
|10,8276
|% 1,83
|
|Euro
|12,2813
|12,3007
|% 2,13
|
|Sterlin
|14,5906
|14,6638
|% 2,09
|
|Frank
|11,6484
|11,7186
|% 2,14
|
|Riyal
|2,8816
|2,8961
|% 2,04
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,69
|
|Altın Gr.
|631
|632
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.165
|4.271
|-24,54
|
|Yarım
|2.013
|2.066
|-11,87
|
|Çeyrek
|1.010
|1.033
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-0,31
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:38TETMT
Yüzde 9.99 oranında artışla 190.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 431 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 87 artarak (% 0.69 ) 1, 881
-
14:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, PETKM, TRKCM
-
14:36XU100
Endeks 1, 720 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 15, 887.00 milyon TL de
-
14:36ULAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 198, 712 adet işlem