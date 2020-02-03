***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? HayırKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -İlgili Şirketler ANELEAçıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lake Geneva Investment Partners tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından