***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.02.2020 13:12
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lake Geneva Investment Partners tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
13:53119.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,60
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:535,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:536,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:53304,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,35
|Açılış
|: 304,02
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,07
|176.122.301
|% 12,87
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,58
|11.406.361
|% -5,95
|
|SISE
|5,60
|716.053.031
|% 0,72
|
|THYAO
|13,74
|565.873.022
|% 0,44
|
|TRKCM
|4,16
|402.230.085
|% 3,23
|
|IPEKE
|10,18
|277.427.553
|% 2,83
|
|SODA
|6,54
|234.307.433
|% -1,65
|
|SISE
|5,60
|716.053.031
|% 0,72
|
|ODAS
|2,14
|231.474.657
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,16
|402.230.085
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,68
|143.562.476
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,81
|225.073.879
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7963
|7,8354
|% -1,06
|
|Frank
|6,1799
|6,2171
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,76
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|-0,24
|