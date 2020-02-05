***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 09:22
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817104
BIST
10:02122.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 75,33
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.527
En Düşük
122.208
10:025,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
10:026,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
10:02300,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,33
|Açılış
|: 300,34
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,39
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|OLMIP
|4,00
|224.036
|% 21,55
|
|GYHOL
|26,58
|437.400
|% 14,47
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|BURVA
|17,80
|125
|% 8,01
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EPLAS
|15,50
|31.326
|% -3,13
|
|TEKTU
|1,64
|6.168.345
|% 0,61
|
|THYAO
|14,40
|5.083.387
|% 0,07
|
|HALKB
|7,43
|4.493.426
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,04
|4.356.864
|% 0,33
|
|CEMAS
|1,23
|3.436.721
|% 1,65
|
|TEKTU
|1,64
|6.168.345
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,23
|3.436.721
|% 1,65
|
|BRKO
|0,40
|1.016.310
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|1.917.044
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,04
|4.356.864
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7703
|7,8093
|% 0,01
|
|Frank
|6,1504
|6,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|6,94
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|0,42
|