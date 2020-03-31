***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2020 11:57
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833513
BIST
14:4888.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 857,64
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.899
14:486,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5557
14:487,2081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
14:48338,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,21
|Açılış
|: 338,09
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|7,26
|2.500.647
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.653.456
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.124.153
|% 10,00
|
|SAFKR
|2,64
|436.575
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|17.036.563
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,10
|5.196.663
|% -7,95
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OZRDN
|1,95
|51.947
|% -7,14
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,84
|520.522.923
|% 5,68
|
|GARAN
|8,22
|432.515.107
|% 2,24
|
|THYAO
|9,01
|412.579.331
|% 3,33
|
|PGSUS
|33,06
|315.779.277
|% 6,30
|
|ASELS
|23,58
|303.070.395
|% 1,46
|
|ECILC
|4,84
|520.522.923
|% 5,68
|
|IHLGM
|1,01
|86.624.704
|% 5,21
|
|YKBNK
|1,89
|153.857.291
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,16
|169.898.468
|% 6,93
|
|GARAN
|8,22
|432.515.107
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0881
|8,1286
|% -0,68
|
|Frank
|6,7703
|6,8111
|% -0,88
|
|Riyal
|1,7414
|1,7501
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|-19,82
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,66
|27,66
|1,24
|