***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2022 09:07
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004964
BIST
12:521.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:5213,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0247
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:5215,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0525
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:52846,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,40
|Açılış
|: 846,11
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:52
|EDATA
|22,10
|9.691.298
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,08
|75.648.165
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|75.648.165
|% 9,26
|
|ADESE
|0,71
|62.438.034
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|388,00
|7.906.870
|% -8,49
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,50
|2.407.866.160
|% -2,93
|
|EREGL
|31,38
|1.274.867.537
|% 0,71
|
|KRDMD
|11,76
|1.080.121.688
|% 3,89
|
|TUPRS
|190,00
|634.940.744
|% 5,61
|
|ASELS
|21,22
|499.559.051
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,60
|357.459.925
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,76
|1.080.121.688
|% 3,89
|
|ADESE
|0,71
|62.438.034
|% 9,23
|
|THYAO
|26,50
|2.407.866.160
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,00
|150.654.123
|% -1,96
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8122
|13,8202
|% 0,18
|
|Euro
|15,4825
|15,5779
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,4677
|18,5603
|% 0,11
|
|Frank
|14,9452
|15,0353
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% 0,36
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,48
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,40
|
|Cumhuriyet
|5.640
|5.726
|24,00
|
|Tam
|5.610
|5.752
|20,41
|
|Yarım
|2.712
|2.783
|9,87
|
|Çeyrek
|1.360
|1.391
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|4,88
|