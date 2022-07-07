***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.07.2022 17:41
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043226
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0936
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3301
En Düşük
17,1857
18:0517,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0740
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05967,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,88
|Açılış
|: 967,59
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2964
|17,3091
|% 0,54
|
|Euro
|17,6031
|17,6220
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6804
|20,7841
|% 1,07
|
|Frank
|17,6970
|17,8036
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5936
|4,6166
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,27
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.471
|6.574
|-34,00
|
|Yarım
|3.167
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,48
|