***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2023 14:10
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156399
BIST
14:525.363
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -9,31
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5221,5093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2524
|Açılış
|: 21,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5223,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2759
|Açılış
|: 23,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:521.358,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.358,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:50
|KLRHO
|15,93
|215.782.377
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|104.728.428
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,78
|25.179.937
|% 9,66
|
|BURCE
|164,10
|139.998.277
|% 9,18
|
|IMASM
|21,80
|686.053.141
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.704.652
|% -9,97
|
|MARKA
|11,46
|57.248.307
|% -7,43
|
|OZRDN
|15,27
|14.132.040
|% -6,15
|
|YESIL
|4,19
|90.134.014
|% -5,84
|
|THYAO
|162,60
|6.651.013.743
|% -1,16
|
|SASA
|65,40
|5.093.990.093
|% 2,51
|
|KCHOL
|95,05
|4.127.435.596
|% 1,33
|
|ASELS
|52,85
|3.905.203.555
|% 3,42
|
|EREGL
|35,12
|2.780.301.946
|% 0,06
|
|EKGYO
|7,48
|1.789.826.945
|% -1,58
|
|YKBNK
|11,94
|2.133.323.519
|% -1,08
|
|ISCTR
|12,75
|2.199.350.624
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|422.916.851
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,91
|2.594.068.178
|% -1,43
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4983
|21,5173
|% 1,23
|
|Euro
|23,0811
|23,1763
|% 1,20
|
|Sterlin
|26,6149
|26,7484
|% 1,01
|
|Frank
|23,6024
|23,7445
|% 1,03
|
|Riyal
|5,7196
|5,7483
|% 1,19
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,58
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.358
|17,06
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|160,15
|
|Yarım
|4.489
|4.562
|37,00
|
|Çeyrek
|2.237
|2.281
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,35
|16,36
|0,24
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-1,68
|