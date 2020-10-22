***ANELE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.10.2020 09:44
***ANELE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.'nin 20.10.2020 tarihinde başlayan % 81,81818 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22.10.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882952
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
0
En Düşük
0
18:057,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7974
18:059,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2468
18:05480,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,50
|Açılış
|: 480,98
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|23,38
|5.892.813
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,70
|129.945.952
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,28
|238.821.946
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,22
|241.679.645
|% 0,00
|
|SAMAT
|5,50
|5.827.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|23,38
|5.892.813
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,70
|129.945.952
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,28
|238.821.946
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,22
|241.679.645
|% 0,00
|
|SAMAT
|5,50
|5.827.658
|% 0,00
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,00
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 0,00
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% 0,00
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 0,00
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 0,00
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8194
|7,8253
|% 0,16
|
|Euro
|9,2664
|9,2738
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2213
|10,2726
|% -0,19
|
|Frank
|8,5737
|8,6253
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-9,11
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,91
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,02
|