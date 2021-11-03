***ANELE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.11.2021 09:27
***ANELE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 'nin 01.11.2021 tarihinde başlayan % 32,5 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 15.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974104
BIST
11:201.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,76
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
11:209,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0529
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
11:2011,2120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0114
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
11:20553,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,97
|Açılış
|: 553,47
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PRKAB
|27,16
|69.067.400
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|46.769.014
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|PAMEL
|58,25
|4.495.996
|% 7,87
|
|BASGZ
|28,04
|7.684.446
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.487.055
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|129.072.107
|% -7,11
|
|CANTE
|12,12
|29.559.370
|% -6,77
|
|TETMT
|162,90
|1.415.245
|% -6,11
|
|THYAO
|16,66
|1.389.179.531
|% 6,93
|
|GARAN
|10,53
|782.435.149
|% 1,45
|
|TSKB
|1,54
|344.294.334
|% 2,67
|
|KRDMD
|7,31
|306.552.531
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,93
|273.629.827
|% 1,74
|
|TSKB
|1,54
|344.294.334
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,09
|133.776.513
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,93
|273.629.827
|% 1,74
|
|THYAO
|16,66
|1.389.179.531
|% 6,93
|
|GARAN
|10,53
|782.435.149
|% 1,45
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6870
|9,6936
|% 0,55
|
|Euro
|11,2040
|11,2120
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,1924
|13,2585
|% 0,30
|
|Frank
|10,5723
|10,6359
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5797
|2,5926
|% 0,70
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,01
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,05
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,49
|