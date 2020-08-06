***ANELE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
06.08.2020 16:48
***ANELE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler ANELE
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHÜT VE TİCARET A.Ş. TREAEPT00017 ANELE Nakit Temettü Ödeme 0,6845 0,8053 06/08/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866045
BIST
16:351.050
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -42,07
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:357,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,2232
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:358,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,2693
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:35481,77
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 19,98
|Açılış
|: 481,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,15
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.855.913
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.521.161
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.133
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.322.719
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.600
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.832.311
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.151.926
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|GARAN
|6,60
|1.205.196.916
|% -2,65
|
|SISE
|5,92
|975.968.782
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|ASELS
|15,87
|871.867.738
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|546.361.747
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|446.309.180
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|TRKCM
|3,78
|747.824.092
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5419
|9,5898
|% 3,57
|
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% 3,13
|
|Riyal
|1,9324
|1,9421
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,79
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,54
|45,54
|0,35
|
Seans Raporu
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 74 kaybederek (% -3.37 ) 967
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16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, DENGE, ISBIR, BRKO, MEGAP, YBTAS, HALKS, YONGA, KSTUR, UFUK
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