***ANELE* *RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.04.2021 09:15
ayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931141
BIST
12:051.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,88
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:058,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2361
12:059,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0561
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9480
12:05472,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:05
|LUKSK
|57,75
|5.290.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|DESA
|16,84
|29.500.106
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.661.850
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,28
|653.808.541
|% -0,21
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|YKBNK
|2,09
|145.978.633
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|TSKB
|1,22
|46.481.410
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2433
|8,2485
|% -0,27
|
|Euro
|9,9466
|9,9521
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,4159
|11,4731
|% -0,42
|
|Frank
|8,9731
|9,0272
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -0,14
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|