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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE* *TRILC* *DZGYO* *AVHOL* *NUGYO* *CEMTS* *NTGAZ* *AVOD* *CRFSA* *SONME* *DOGUB* *OZGYO* *IEYHO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı

04.06.2021 15:10



***ANELE******TRILC******DZGYO******AVHOL******NUGYO******CEMTS******NTGAZ******AVOD******CRFSA******SONME******DOGUB******OZGYO******IEYHO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AVOD, ANELE, AVHOL, CRFSA, CEMTS, DZGYO, IEYHO, NTGAZ, NUGYO, OZGYO, SONME, TRILC, DOGUB

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI A.V.O.D KURUTULMUS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI TICARET A.S TREAVOD00018 AVOD E 110,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHÜT VE TICARET A.S. TREAEPT00017 ANELE E 0,363 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. TREBYTS00017 AVHOL E 320.742,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S. TRECARF00032 CRFSA E 0,126 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÇEMTAS ÇELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. TRACEMTS91G6 CEMTS E 4,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRADMRYO91Q4 DZGYO E 97,999 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 10.030,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NATURELGAZ SANAYI VE TICARET A.S. TRENTGZ00014 NTGAZ E 32,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRANUGYO91Q9 NUGYO E 40.709,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAOZFIN91P5 OZGYO E 0,125 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SÖNMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYII A.S. TRASONME91B5 SONME E 58.344,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TURK ILAÇ VE SERUM SANAYI A.S. TRETRLC00022 TRILC E 900,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. TRADOGUB92F9 DOGUB E 1.064.400,000 TL. Nom YASAKLANAN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940162


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Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,78 27,82 0,36  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,07  
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