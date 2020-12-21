***ANELE* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.12.2020 16:43
***ANELE******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ANELE, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ANELE 1 ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHÜT VE TİCARET A.Ş. E AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL 10.321.888,214
YBTAS 2 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ŞERİFE TUNÇER 1,398
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894076
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,25
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6669
|7,6699
|% 0,54
|
|Euro
|9,3644
|9,3708
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1783
|10,2293
|% -0,84
|
|Frank
|8,6126
|8,6645
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0385
|2,0487
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,11
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|-1,86
|