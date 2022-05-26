***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2022 18:10
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2022
Tescil Tarihi
26.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2022/10585
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihinde tescil edilerek 26 Mayıs 2022 tarih ve 10585 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032777
BIST
11:202.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,23
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:2016,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0501
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3989
En Düşük
16,3130
11:2017,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0662
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:20979,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,15
|Açılış
|: 979,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:20
|RODRG
|17,60
|3.158.265
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.728.699
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,92
|12.662.666
|% 7,84
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,93
|85.379.572
|% -3,62
|
|PENTA
|391,50
|34.979.048
|% -3,33
|
|MEPET
|3,57
|10.176.633
|% -2,72
|
|THYAO
|44,44
|1.200.879.314
|% -0,04
|
|KARSN
|6,51
|889.096.952
|% 1,72
|
|EREGL
|33,56
|801.497.711
|% 3,52
|
|KRDMD
|14,97
|731.125.255
|% 2,18
|
|KOZAL
|191,90
|436.856.408
|% -0,93
|
|KARSN
|6,51
|889.096.952
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,83
|310.420.463
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,30
|81.669.220
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|156.187.848
|% 0,77
|
|HALKB
|5,67
|313.327.762
|% 2,53
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3880
|16,3989
|% 0,31
|
|Euro
|17,5806
|17,6258
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,6278
|20,7313
|% 0,40
|
|Frank
|17,0350
|17,1376
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3562
|4,3781
|% 0,27
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,65
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,27
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35AKSA
Yüzde 7.45 oranında artışla 53.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 515, 440 adet işlem
-
11:34METUR
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 352 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 84 artarak (% 0.58 ) 2, 748
-
11:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, EREGL
-
11:33XU100
Endeks 2, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 450.00 milyon TL de