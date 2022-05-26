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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.05.2022 18:10
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Dene


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2022
Tescil Tarihi
26.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2022/10585
Açıklamalar

Şirketimizin 11.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihinde tescil edilerek 26 Mayıs 2022 tarih ve 10585 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032777


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