***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.05.2022Tescil Tarihi26.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.05.2022/10585AçıklamalarŞirketimizin 11.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihinde tescil edilerek 26 Mayıs 2022 tarih ve 10585 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032777BIST