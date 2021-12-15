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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.12.2021 18:14
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
    Şirketimizin  500.000.000 TL'lik (beşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı  sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL (yüzmilyon  Türk  Lirası) tutarında  olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli)  karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL (onmilyon  Türk  Lirası) arttırılarak  110.000.000 TL'ye (yüzonmilyon  Türk  Lirası) çıkarılmasına  ilişkin olarak artırılan  10.000.000 TL'lik (onmilyon Türk Lirası) sermayeyi temsilen ihraç  edilen payların, izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun  olarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satış  işlemlerinin sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na  bildirilmesine         Sermaye  artışı dolayısıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye"  başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil  edilmesine     Şirket  esas sözleşmesinin ekli şekilde değiştirilmesi amacıyla  gerekli izinlerin alınabilmesi için T.C. Sermaye Piyasası  Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve    Gerekli  izinlerin alınması halinde esas sözleşme değişikliği  yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi  hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin  yerine getirilmesine    
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983524


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