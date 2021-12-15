***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanŞirketimizin 500.000.000 TL'lik (beşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarında olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası) arttırılarak 110.000.000 TL'ye (yüzonmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak artırılan 10.000.000 TL'lik (onmilyon Türk Lirası) sermayeyi temsilen ihraç edilen payların, izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satış işlemlerinin sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine Sermaye artışı dolayısıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine Şirket esas sözleşmesinin ekli şekilde değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınabilmesi için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve Gerekli izinlerin alınması halinde esas sözleşme değişikliği yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesinekatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983524BIST