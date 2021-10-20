***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas SözleşmeBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 14/07/2021 26/07/2021 103734 14/07/2021 26/07/2021 103735 14/07/2021 26/07/2021 103736 14/07/2021 26/07/2021 103737 14/07/2021 26/07/2021 103738 14/07/2021 26/07/2021 103739 14/07/2021 26/07/2021 1037310 14/07/2021 26/07/2021 1037311 14/07/2021 26/07/2021 1037312 14/07/2021 26/07/2021 1037313 14/07/2021 26/07/2021 1037314 14/07/2021 26/07/2021 1037315 14/07/2021 26/07/2021 1037316 14/07/2021 26/07/2021 1037317 14/07/2021 26/07/2021 1037318 14/07/2021 26/07/2021 10373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971590BIST