***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
20.10.2021 18:23
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 14/07/2021 26/07/2021 10373
4 14/07/2021 26/07/2021 10373
5 14/07/2021 26/07/2021 10373
6 14/07/2021 26/07/2021 10373
7 14/07/2021 26/07/2021 10373
8 14/07/2021 26/07/2021 10373
9 14/07/2021 26/07/2021 10373
10 14/07/2021 26/07/2021 10373
11 14/07/2021 26/07/2021 10373
12 14/07/2021 26/07/2021 10373
13 14/07/2021 26/07/2021 10373
14 14/07/2021 26/07/2021 10373
15 14/07/2021 26/07/2021 10373
16 14/07/2021 26/07/2021 10373
17 14/07/2021 26/07/2021 10373
18 14/07/2021 26/07/2021 10373
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971590
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0780
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2117
18:0510,7539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0722
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7265
18:05529,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,64
|Açılış
|: 529,58
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2110
|9,2171
|% -0,83
|
|Euro
|10,7417
|10,7505
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,7126
|12,7764
|% -0,49
|
|Frank
|9,9935
|10,0537
|% -0,32
|
|Riyal
|2,4512
|2,4635
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|17,14
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,14
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
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17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem