***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.12.2021 15:14
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesine ilişkin değişiklik, 22.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 22.12.2021 tarih ve 10478 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 22/12/2021 22/12/2021 10478
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985465
BIST
13:211.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:2111,4914
En Yüksek
|Değişim
|: -5,73%
|| -0,6985
|Açılış
|: 11,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:2113,0867
En Yüksek
|Değişim
|: -5,44%
|| -0,7534
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:21666,79
En Yüksek
|Değişim
|: -5,79%
|| -41,01
|Açılış
|: 666,79
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PENTA
|359,70
|28.623.952
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.486.605
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.292.288
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|82.360.245
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|44.786.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.685.575
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|2.075.103.481
|% 0,00
|
|SISE
|13,15
|1.462.505.521
|% -0,98
|
|EREGL
|25,72
|1.224.602.791
|% 1,10
|
|KRDMD
|9,11
|978.712.113
|% -2,04
|
|TUPRS
|146,70
|927.192.821
|% -2,00
|
|YKBNK
|3,53
|632.293.156
|% 1,44
|
|GARAN
|11,88
|2.075.103.481
|% 0,00
|
|SISE
|13,15
|1.462.505.521
|% -0,98
|
|KRDMD
|9,11
|978.712.113
|% -2,04
|
|DOHOL
|2,78
|284.414.795
|% 0,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4570
|11,4754
|% -5,86
|
|Euro
|12,9987
|13,0660
|% -5,59
|
|Sterlin
|15,3391
|15,4161
|% -5,63
|
|Frank
|12,4201
|12,4949
|% -6,04
|
|Riyal
|3,0462
|3,0615
|% -5,97
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,33
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-43,40
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.421
|4.549
|-389,06
|
|Yarım
|2.137
|2.200
|-188,20
|
|Çeyrek
|1.072
|1.100
|-94,10
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,42
|8,43
|-0,53
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,06
|