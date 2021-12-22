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***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

22.12.2021 15:14
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

 Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesine ilişkin değişiklik, 22.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 22.12.2021 tarih ve 10478 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 22/12/2021 22/12/2021 10478



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985465


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