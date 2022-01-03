***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.01.2022 11:54
***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2021
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 31.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 03.01.2022 tarih ve 10486 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/12/2021 03/01/2022 10486
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987865
BIST
16:201.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 52,68
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:2013,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0604
|Açılış
|: 13,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:2015,0325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0738
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:20774,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -5,43
|Açılış
|: 774,24
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:20
|CRFSA
|42,02
|3.183.477
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.006.677
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.143.136
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.499.355
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|43.838.368
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,25
|20.620.478
|% -4,49
|
|BAGFS
|16,77
|58.071.965
|% -4,17
|
|AKGRT
|10,25
|12.685.128
|% -3,30
|
|PKART
|19,08
|4.024.483
|% -2,70
|
|GARAN
|11,46
|1.551.156.154
|% 1,69
|
|THYAO
|21,20
|1.427.009.954
|% 5,89
|
|EREGL
|28,68
|1.029.795.004
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,44
|844.354.464
|% 1,78
|
|SISE
|13,66
|807.442.123
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,44
|844.354.464
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|208.030.913
|% 4,48
|
|GARAN
|11,46
|1.551.156.154
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|270.912.914
|% 2,80
|
|TSKB
|1,49
|110.075.171
|% 3,47
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1648
|13,1941
|% -0,46
|
|Euro
|14,9574
|15,0325
|% -0,49
|
|Sterlin
|17,8574
|17,9470
|% -0,08
|
|Frank
|14,4695
|14,5566
|% -0,01
|
|Riyal
|3,5247
|3,5424
|% 0,14
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|778
|778
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|5.183
|5.261
|-73,00
|
|Tam
|5.151
|5.286
|-77,89
|
|Yarım
|2.490
|2.557
|-37,68
|
|Çeyrek
|1.249
|1.279
|-18,84
|
Seans Raporu
16:20
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16:35EDIP
Yüzde 9.32 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 636, 175 adet işlem
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16:33XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 82 üstünde . İşlem hacmi 17, 179.00 milyon TL de
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16:32TOASO
Yüzde 9.11 oranında artışla 82.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 893, 611 adet işlem
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16:31EDIP
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 575, 655 adet işlem
-
16:29MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 945, 846 adet işlem